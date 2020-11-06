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Xiaomi Türkiye telefon pazarının 2020'nin üçüncü çeyreğindeki lideri oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Xiaomi Türkiye'de son çeyrekte en çok telefon satan marka oldu. Araştırma şirketi Canalys'in 2020'nin üçüncü çeyreği raporlarına göre Xiaomi, Türkiye'deki pazar payını yüzde 26 oranında artırdı ve Samsung, Huawei, Apple ve Oppo gibi markaları geride bıraktı.

Xiaomi Türkiye telefon pazarının 2020'nin üçüncü çeyreğindeki lideri oldu

Xiaomi Türkiye'de akıllı telefonlarına ek olarak, diğer akıllı cihazlarıyla da faaliyette bulunuyor. Fakat Xiaomi akıllı telefonlarıyla daha çok biliniyor. Anlaşılan o ki bu durum, raporlara da yansımış durumda. Zira geçtiğimiz günlerde 2020'nin son çeyreğinde küresel pazarda Apple'ı geçtiği görünen Çinli firma, son raporlara göre Türkiye'de de önemli bir başarı kaydetti.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATAN TELEFON MARKASI XİAOMİ

Araştırma şirketi Canalys tarafından Türkiye akıllı telefon pazarına dair oluşturulan 2020'nin üçüncü çeyreği sonuçları raporunda Xiaomi Türkiye pazarının son çeyrekteki lideri olarak karşımıza çıktı. Rapora göre Çinli firmanın yıllık bazda pazar payı yüzde 26 oldu. Ayrıca Xiaomi, Türkiye'deki büyüme oranını yüzde 340 oranında artırdı. Xiaomi'nin arkasında ise sürpriz isimler yer aldı.

Xiaomi Türkiye'de en çok telefon satan şirket oldu

Xiaomi Apple'ı geride bıraktıXiaomi Apple'ı geride bıraktı

SAMSUNG VE HUAWEİ XİAOMİ'Yİ TAKİP ETTİ

Samsung, Xiaomi'nin arkasından raporda ikinci sıraya yerleşti. Samsung'un Türkiye'deki pazar payı ise yüzde 21 olarak listelendi. Rapora bakılırsa Samsung'un üçüncü çeyrekteki büyüme oranı yüzde 17.
Samsung'un arkasından ise son olarak Huawei Mate 40 Pro ailesini duyuran Huawei geliyor. Huawei Türkiye pazar payında yüzde 18'lik bir paya sahip. Fakat firma için son çeyrekte yüzde 7 oranında bir düşüş söz konusu. Apple ve Oppo ise Huawei'nin ardından sırayla yerini alıyor.

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