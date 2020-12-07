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Xiaomi yeni Redmi modelinin çıkış tarihini belirledi

07.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Xiaomi yeni Redmi modelinin çıkış tarihini belirledi

Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha çıkarmaya hazırlanıyor. Son dönemde Redmi logolu cihaz sayısını arttıran Çinli üretici özellikle gelir düzeyi düşük olan ülkelerde zirveye oynamaya başladı.

Hatta ülkemizde de Xiaomi’nin hayli yüksek satış rakamlarına ulaştığını söyleyebiliriz.

Özellikle bu yıl içerisinde satışa çıkan Redmi serisi hayli başarılı bir çizgi ortaya koymuştu. Xiaomi şimdi ise yeni bir Redmi modeliyle satışlarını daha da arttırmak istiyor.

Xiaomi’nin yeni çıkaracağı modelin ismi ise Redmi 9 Power olarak geçiyor. Zaten son bir kaç gündür bu telefonla ilgili hayli bilgi sızdırılmıştı.

Temel özellikleri yönünden Redmi 9 ile aynı çizgide yer alan cihaz 6000 mAh’lık devasa bir batarya ile geliyor. Zaten telefonun en büyük artısı da bu bataryası diyebiliriz.

Son ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi yeni modelini ilk etapta sadece Hindistan’da satışa sunacak. Telefonun raflardaki yerini alacağı tarih ise 15 Aralık olarak belirlendi.

Bu arada telefonun satış fiyatı da netlik kazandı. Xiaomi bu telefonu Hindistan’da 130 Euro’dan satışa çıkaracak. Redmi 9 Power’ın Türkiye’deki pazara gelmesi de muhtemel diyebiliriz. Büyük ihtimalle Xiaomi bu cihaz için 2000 TL civarında bir etiket belirleyecektir. Elbette işin içerisine vergiler girdiğinde fiyat skalası daha da artabilir.

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