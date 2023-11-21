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Yabancı Damat'ın Niko'su bakın aslında kim olacakmış! Ünlü şarkıcıyı gören şaştı kaldı

21.11.2023 14:41 | Son Güncelleme:
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Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Yabancı Damat'ta Niko rolüyle yer alan ve Yunan damadı canlandıran Özgür Çevik bu rolüyle hafızalara kazındı. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Niko için Çevik’ten önce başka ünlü bir isimle anlaşıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcıyı görenler çok şaşırdı.

Oyuncuları arasında Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Yabancı Damat unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan dizi çok sevilmişti.

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Kırgın Çiçekler, Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası gibi pek çok dizide rol alan Özgür Çevik, Yabancı Damat dizisinde oynadığı Niko rolüyle yediden yetmişin herkesin gönlüne kazınmıştı.

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Niko yerine aslında başka bir ünlü isimle anlaşıldığı ortaya çıktı. Dizinin ilk tanıtımlarında Nehir Erdoğan'ın yanında Kargo grubunun solisti Koray Candemir yer almış.

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Tanıtım videolarına ve hatta bölüm çekimlerine giden Koray Candemir asker kaçağıymış!

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Candemir yerine daha sonra Özgür Çevik ile anlaşılmış.

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