EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Yazım Kuralları
  4. Yabancı özel adların yazılışı - Yabancı dildeki özel isimler ve bunlara gelen ekler nasıl yazılır?

Yabancı özel adların yazılışı - Yabancı dildeki özel isimler ve bunlara gelen ekler nasıl yazılır?

13.07.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dildir. Fakat Türkçe cümleler içerisinde farklı dillerden özel adlar ve şehir isimleri kullanıldığında bu kural, söz konusu dile göre değişebilir. Özel isimler Türkçe metin içerisinde de kendi dilinde yazıldığı gibi yazılmalıdır. Okunuşu farklı olan isimlerin yazılışı kendi dilinde yazıldığı şekildedir.

Yabancı özel adların yazılışı - Yabancı dildeki özel isimler ve bunlara gelen ekler nasıl yazılır?

İçindekiler

  • Yabancı Dildeki Özel İsimler Nasıl Yazılır
  • Yabancı Kelimelere Gelen Eklerin Yazımı

Türkçe cümleler ve metinler arasında yabancı isimler ve şehir adları kullanılması gerekebilir. Bu özel isimlerin yazılışları, okunuşları ve aldıkları ekler imla kurallarının dışında farklı şekillerde olabilir. Türkçede yabancı kelimelerin yazımı ile ilgili kurallara bu noktalara dikkat etmek gerekir.

Yabancı Dildeki Özel İsimler Nasıl Yazılır

Yabancı dillerdeki özel isimler, dillerine göre farklı şekillerde yazılır. Her dilin yazım kuralı, alfabesi ve telaffuzu farklıdır. Bu farklılıklar Türkçede özel isimlerin yazım şekillerini de etkiler. Latin alfabesinin kullanıldığı dillerde ve farklı alfabelerin geçerli olduğu dillerde yazım şekilleri değişiklik gösterir.

  • Latin harflerinin kullanıldığı yabancı kelimelere gelen eklerin yazımı kendi dilindeki yazılış şekline uygun olarak kullanılır. Okunduğu gibi yazılmaz. Örneğin Beethoven, Shakespeare gibi.
  • Osmanlı döneminden dilimize yerleşen bazı Batı kökenli kişi ve yer isimleri de Türkçe söylenişine göre yazılır. Napolyon, Londra, Zürih, Lüksemburg gibi.
  • Yazıldığı dilde ayrı kelimeler ile yazılan yer isimleri Türkçe yazılırken de ayrı olarak yazılır. New Orleans, Buenos Aires gibi.
  • Yunanca gibi farklı alfabelerin kullanıldığı dillerde ise özel isimler Latince alfabeye karşılık gelen harflerin bir araya gelmesi ile yazılır. Homeros, Sokrates, Dostoyevski gibi.
  • Farsça ve Arapça özel isimler Türkçenin ses ve yapı özellikleri ile yazılır. Ahmet, Fuat, Filistin, Mısır, Mekke gibi.
  • Rusça özel isimlerin yazılışı esnasında Rus harflerinin ses değerleri olan latin harfleri kullanılır. Bolşevik, Volga, Moskova gibi.
  • Japonca ve Çince de farklı alfabeye sahip dillerdir. Çin ve Japon özel adları ise Türkçe dilinde yerleşmiş biçimleri ile yazılır. Kişi isimlerinde kelime aralarına tire (-) işareti konulur. Hiroşima, Sun Yat-sen gibi.
İle'nin yazılışı - İle nasıl yazılır?İle'nin yazılışı - İle nasıl yazılır?

Yabancı Kelimelere Gelen Eklerin Yazımı

Yabancı özel adların yazılışı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de gelen eklerin yazım şeklidir. Yabancı özel isimlerin ve eklerinin yazımı oldukça kolay ve anlaşılırdır. Özel adlara gelen eklerin yazım şekli özel adın nasıl telaffuz edildiğine göre değişir. Özel ad Türkçede nasıl okunuyorsa ona uygun olarak ek alır. Yazılışı, diline göre değişse de ekleri Türkçe dilinde okunduğu ve telaffuz edildiği şekildedir. New York’a, Manchester United’a, Los Angeles’a, Dubai’ye gibi.

Soru eklerinin yazılışı - Soru ekleri nasıl yazılır?Soru eklerinin yazılışı - Soru ekleri nasıl yazılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soru eklerinin yazılışıSoru eklerinin yazılışı
LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandı
TYT'de kaç net kaç puan getirir? TYT'de kaç net kaç puan getirir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

İlginizi Çekebilir

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Sifonu çekmeden önce kontrol edin!

Sifonu çekmeden önce kontrol edin!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.