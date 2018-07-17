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Yağmur Aşık'ın darp davasında yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, bir hastanenin güvenlik görevlisiyle tartıştığı için açılan davada kendini savundu

Yağmur Aşık'ın darp davasında yeni gelişme

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 13 Ocak'ta meydana gelen olayda eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, ateşlenen oğlunu hastaneye götürdü. İddiaya göre aracını başhekimlik binası önüne bırakmak istedi. Güvenlik görevlisi Merve A., ise Yağmur Aşık'ı uyararak aracını oraya park etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi ve Aşık arasında bir tartışma yaşandı.

Aracından inen Aşık, yine iddiaya göre genç kadını darp etti. Karşılıklı atışmaya hastane polisi müdahale ederken taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

"ASIL MAĞDUR BENİM"

Darp raporunu dosyasına delil olarak ekleyen güvenlik görevlisi Merve A., Aşık'ın cezalandırılmasını istedi. Hakkında, "darp, hakaret ve tehdit" suçlarından dava açılan Aşık, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Yağmur Aşık, "Olay günü çocuğum çok hastaydı. Hastaneye geldiğimde çocuğumun çok hasta olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisinden ricada bulundum ancak ricamı reddetti. Ardından bağırıp hakaret etti ve 'Bana bak o... paran var diye kendini bir şey mi sanıyorsun?' dedi. Darp olayı zaten yoktur. Aksine beni aracımdan indirip itekledi. Asıl mağdur benim" diye konuştu.

Yağmur Aşık daha önce veterinerde de benzer bir olaya karışmıştı.

Yağmur Aşık, İstanbul Bolluca'daki evlerinin bahçesinde bulduğu kanadı kırık baykuşu veterinere götürmüştü. Veteriner Dilara Tezel ''Bu nesli tükenmek üzere olan kulaklı baykuş. Orman Bakanlığı'na teslim edeceğiz'' demişti. Buna çok kızan ve baykuşu geri almaya çalışan Yağmur Aşık, Veteriner Dilara Tezel'e tekme-tokat saldırmıştı.


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Yağmur Aşık Emre Aşık

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