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Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler! 'At suratın mora dönecek'

03.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
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Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler! 'At suratın mora dönecek'

Seren Serengil bugünkü canlı yayınında "Yağmur, Emre Aşık'a zina yaptı" deyince Yağmur Sarnıç çileden çıktı. Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Sarnıç, yıllar önce söylediği "Bekaretimi anneme inat verdim" sözler yeniden gündem olan Serengil'e ağza alınmayacak sözler söyledi.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz yayınında Yağmur Sarnıç'ın zina yaptığını ve Emre Aşık'ı aldattığı için boşanma davası açıldığını söyleyince ortalık karıştı. Mahkemenin kendilerini zina gerekçesiyle değil, şiddetli geçimsizlikten boşayacağını söyleyen Sarnıç, Serengil'i yalancılıkla suçladı.

"MAHKEMEDE HESAP VERECEKSİN"

Dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren Yağmur Sarnıç, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarda Serengil için şu ifadeleri kullandı:

Seren Serengil'in 'Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim' itirafı sosyal medyada yeniden gündem olduSeren Serengil'in 'Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim' itirafı sosyal medyada yeniden gündem oldu

"Kız verengil teyze bir çekemedin be ne kıskanç karısın. Herkesi yedin yedin bitiremedin. Mahkeme zina nedeniyle boşayamıyor bizi zira zina olmadığı için peki sen o koca ağzını yaya yaya bu söylediklerini ispatlayamadığında mahkemede ne hesap vereceksin. Geliyor davalar rahat ol teyze. Ben fazla konuşmayacağım çünkü çok yakında at suratın mora dönecek."

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Seren Serengil'in 25 yıl önce verdiği röportajda "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" sözlerinin yeniden gündem olmasına atıfta bulunan Sarnıç, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

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Sarnıç'ın sözleri görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Yağmur Sarnıç paylaşımında "Başına vurdu" diyerek imalarına da devam etti.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
KARILAR HAMAMINA DÖNMÜŞ İNSTAĞRAM. PUAHHAHAA.
Deve deveye boynun egri demis....
Verdiği cevaplar oldukça basit ve avam. yiyin birbirinizi.

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