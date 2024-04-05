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  4. Yağmur Sarnıç Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i 'kaset şantajıyla' suçlamıştı! Şimdi de Arda Turan ve Necati Ateş'i hedef aldı! 'Çarşaf çarşaf bildiklerim...'

Yağmur Sarnıç Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i 'kaset şantajıyla' suçlamıştı! Şimdi de Arda Turan ve Necati Ateş'i hedef aldı! 'Çarşaf çarşaf bildiklerim...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 15:30
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Emre Aşık ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Yağmur Sarnıç son olarak Yunus Emre ve eşi Beria hakkındaki iddialarıyla gündeme geldi. 'Kaset şantajı' iddiasıyla sosyal medyayı sallayan Yağmur Sarnıç bu defa Arda Turan ve Necati Ateş'i hedef aldı. Sarnıç'ın iddiaları ağızları açık bıraktı.

Yağmur Sarnıç Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i 'kaset şantajıyla' suçlamıştı! Şimdi de Arda Turan ve Necati Ateş'i hedef aldı! 'Çarşaf çarşaf bildiklerim...'

Emre Aşık ile olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç son olarak Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden hakkındaki iddialarıyla gündeme geldi.

'KASET ŞANTAJI' İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yağmur Sarnıç eski dostu olan Beria Özden'in Yunus Emre'ye kaset şantajı yaparak evlendiğini öne sürdü. Bu iddiaların yankısı devam ederken Yağmur Sarnıç şimdi de Arda Turan ve Necati Ateş'i hedef aldı.

emre aşık

ARDA TURAN'I HEDEF ALDI

'Arda Turan ile ilgili önemli açıklamalar yapacağım' diyen Yağmur Sarnıç 'Ardacım ben seninle ilgili gerçekleri anlatayım nasıl tanıştığımızı mesela neler yaptığını. Vermeyince böyle oluyor galiba ama ben senin Emre abine benzemem. HTS kaydı diye bir şey var. Senin sayende bir çok yuva yıkılacak seninki bilmem ama eski sevgilin senden ayrıldığı için çok mutlu olacak bence' dedi.

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'ÇARŞAF ÇARŞAF BİLDİKLERİM...'

Yağmur Sarnıç bununla da yetinmedi ve Necati Ateş hakkında da iddialarda bulundu. Sarnıç 'He bir de Necati Ateş var beni tehdit ve hakaret eden önce Arda konusunu bitireyim sonra Necati'ye geçeceğim. Yalnız hepiniz hakkında çarşaf çarşaf bildiklerim var benim sırayla geliyorum' diye konuştu. Yağmur Sarnıç'ın bu iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

necati ateş

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Emre Aşık Yağmur Sarnıç Necati Ateş sosyal medya evlendi
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