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Yağmur Tanrısevsin imaj tazeledi! Yeni projesi için Marilyn Monroe oldu! Olay pozlar...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 09:37
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Milli takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlenmesiyle birlikte Almanya'da üçlü çektirdiği görüntülerle gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Tanrısevsin, yeni projesi için Marilyn Monroe oldu. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Yağmur Tanrısevsin imaj tazeledi! Yeni projesi için Marilyn Monroe oldu! Olay pozlar...

Adını Feriha Koydum isimli diziyle oyunculuk hayatına başlayan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken, Kaçak, İki Yalancı ve Kalp Yarası gibi birçok başarılı projede yer aldı.

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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin şimdilerde yeni projesi için imaj tazeledi.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Yağmur Tanrısevsin'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Express


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Yağmur Tanrısevsin
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