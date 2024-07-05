Yağmur Tanrısevsin imaj tazeledi! Yeni projesi için Marilyn Monroe oldu! Olay pozlar...

Adını Feriha Koydum isimli diziyle oyunculuk hayatına başlayan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken, Kaçak, İki Yalancı ve Kalp Yarası gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin şimdilerde yeni projesi için imaj tazeledi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Yağmur Tanrısevsin'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.







