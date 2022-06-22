Yağmur Tanrısevsin'in sırt dekolteli paylaşımına yorum yağdı! "Ateş ediyorsun"

ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde Gökhan Alkan ile beraber başrolde yer alan Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla sıkça gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde dergi çekiminden paylaştığı pozlarıyla ve kahverengi elbisesiyle gündem olmuştu.

YAĞMUR TANRISEVSİN'İN SIRT DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Tanrısevsin bu defa sırt dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Pembe pantolonu ve desenli üst seçimiyle takipçilerinden binlerce beğeni alan isme pek çok yorum da geldi.

Bazı takipçiler Tanrısevsin'e "Her renk bir ayrı yakışıyor", "Kusursuz güzellik" gibi yorumlarda bulunurken, oyuncunun fiziği hakkında da pek çok olumlu yorum yapıldı.

İşte Yağmur Tanrısevsin'in çok konuşulan bazı paylaşımları...



