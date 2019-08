Yahudi değil diye eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Batwoman Ruby Rose kimdir?

Eşcinsel bir LGBTQ aktivisti olan Ruby Rose, Batwoman’ın başrolüne gelerek televizyon tarihinde bir ilke imza atmıştı. Rose, bir süper kahraman dizisinde başrole getirilen ilk eşcinsel olarak tarihe geçerken, Rose’un role getirilmesinin ardından başlayan eleştiriler çoğunlukla din meselesi üzerinden ilerledi. Yahudi bir karakter olan Kate Kane rolüne, Yahudi olmayan bir oyuncunun getirilmesi tepki çekerken, kimilerine göre ise Rose bu rolü üstlenebilecek kadar yetenekli bir oyuncu değildi. Elbette böyle bir yargıya varmak için, öncelikle dizinin prömiyer tarihi olan 6 Ekim'i beklemek gerek.

RUBY ROSE KİMDİR?

1986 doğumlu, Avustralya asıllı Ruby Rose Langenheim, model ve sunucu olarak başladığı kariyerine, bugünlerde oyuncu olarak devam ediyor. Birçok önemli kozmetik markasının yüzü olarak modellik yapan Ruby Rose, ilk önemli rolünü Orange is the New Black'te oynadı, dizinin ardından Resident Evil, John Wick, xXx ve Pitch Perfect gibi serilerde boy gösterdi. Geçtiğimiz yıl CW'nun Arrowverse adı verilen evrenine dahil olarak Kate Kane / Batwoman olacağı açıklandığından beri ise, hakkındaki eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.