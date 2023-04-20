Yakaladığı balık görenlerini şaşkına çevirdi! Sosyal medyada gündem yarattı... Gerçek olduğuna inanamadılar

Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk'ta bir trol teknesinde çalışan derin deniz balıkçısı Roman Fedortsov, hayatını bilinmeyen yaratıkları aramaya adadı. Hayatının büyük bir bölümünü denizlerin üzerinde geçiren Fedortsov, Instagram’da 'rfedortsov_official_account' hesabındna sıklıkla yakaladığı birbirinden ilginç deniz canlılarını gösteriyor. Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim son avını paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi. Fedortsov, Tim Burton’un filmindeki bir karaktere benzetilen balığın fotoğrafını gösterdikten sonra sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Fedortsov’un paylaşımının sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü gösterilen fotoğrafın çizim olduğunu iddia ederek böyle bir canlının yaşamasının mümkün olmadığını söyledi. Diğer sosyal medya kullanıcıları ise denizin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok canlının olduğunu belirterek Fedortsov’u destekledi.