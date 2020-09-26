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Yalan Dolan filmi bu akşam ekranlara geliyor! Yalan Dolan konusu nedir? Yalan Dolan oyuncuları kimler? Yalan Dolan filmi nerede çekildi?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Başrolünde Şafak Sezer’in rol aldığı ve 2019 yılında yapılan Yalan Dolan filmi yeniden televizyon izleyicileriyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan filmle ilgili televizyon seyircileri araştırma yapmaya başladı. Yalan Dolan konusu nedir? Yalan Dolan oyuncuları kimler? Peki, Yalan Dolan filmi nerede çekildi? İşte tüm merak edilenler…

Yalan Dolan filmi bu akşam ekranlara geliyor! Yalan Dolan konusu nedir? Yalan Dolan oyuncuları kimler? Yalan Dolan filmi nerede çekildi?

Televizyon izleyicileri bu akşam macera dolu bir komedi filmini ekranları başında seyretmeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 23.15’te yayınlanacak olan Yalan Dolan filmi ilginç konusu, vadettiği sürprizleri ve kahkaha tufanı yaşatacak sahneleriyle merak konusu oldu. Şimdi, filmi vizyonda izlememiş olan vatandaşlar tarafından Yalan Dolan filmiyle ilgili bazı önemli detaylar araştırılıyor. İşte ünlü komedi filmi Yalan Dolan ile ilgili tüm detaylar...

YALAN DOLAN KONUSU

Televizyon seyircileri tarafından bu akşam ekranlara gelecek olan Yalan Dolan filmi konusu merak ediliyor. Yalan Dolan filminde kusursuz bir plan yaparak sistemin de hatalarını kullanıp bir banka soygunu gerçekleştirmek isteyen 6 arkadaşın öyküsü anlatılıyor. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Michael Şahin Derun oturuyor. Filmin senaryosu da Michael Şahin Derun’a ait.

YALAN DOLAN OYUNCULARI

Yalan Dolan filmi oyuncuları arasında komedi filmlerini vazgeçilmez isimlerinden olan Şafak Sezer Kablo karakteriyle yer alıyor. Bunun yanı sıra Baretta karakteriyle Çetin Altay, Zeyna karakteriyle Burcu Binici, Beton karakteriyle Ahmet Yıldırım Öcek, Bilanco karakteriyle Umut Aksoy, Saryo karakteriyle İlhan Karamanoğulları, Köstebek karakteriyle Hakan Eksen, Ayten karakteriyle Aslı Altaylar ve Birsen karakteriyle Başak Aslı Koşucu filmin oyuncuları arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra pavyondaki kadın karakterinde Esma Soysal, banka müdürü karakterinde Kahraman Sivri, komiser karakterinde Erol Yavan, pavyon sahibi karakterinde Özcan Varaylı ve pavyon fedaisi karakterinde Aziz Şukla filmin oyuncu kadrosu arasında yer alıyor.

YALAN DOLAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde birbirinden başarılı ve komedi filmlerinin aranan isimleri bulunan Yalan Dolan filminin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği de merak ediliyor. Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Oyuncular, daha önce filmin tanıtımları sırasında filmde dublör kullanmadıklarını açıklamıştı.

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