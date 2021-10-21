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Yalancı dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan’dan sıra dışı tiyatro oyunu! Oyun boyunca hep ıslak

21.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Yalancı dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle ekranda olan Hazal Türesan, aynı zamanda sıra dışı bir tiyatro oyunuyla sahnede performans sergiliyor.

Yalancı dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan’dan sıra dışı tiyatro oyunu! Oyun boyunca hep ıslak

Yalancı dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan, şimdiye kadar yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettirmeyi başardı. Muciza Doktor dizisinde Beliz, Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinde Hannah, Fatma dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncu şimdi de tiyatro oyunuyla gündemde.

Yetenekli oyuncu, Yalancı dizisinin yanı sıra bir tiyatro oyunuyla da izleyicinin karşısına çıkıyor. Türesan, Tatbikat Sahnesi tarafından sahneye konulan Küvetteki Gelinler isimli oyunda rol alıyor. Tiyatro oyununun genel yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu yapıyor.

KÜVETTEKİ GELİNLER HAKKINDA

Hazal Türesanı’n yanı sıra Naz Göktan ve Selin Zafertepe’nin rol aldığı tiyatro oyunu Küvetteki Gelinler’de oyuncular gösteri boyunca rollerini içi su dolu küvetlerde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla oyuncular performanslarını ıslak bir şekilde gerçekleştiriyorlar.

kuvetteki-gelinler

Daha önce sahnelendiği İngiltere, Kanada ve İskoçya gibi sahnelendiği birçok ülkede olay yaratan tiyatro oyunu, üç kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatılıyor.

Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyunu hakkında konuşan Hazal Türesan, “Şiddeti şiddetle anlatmıyoruz. Bu seçim çok önemliydi” demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Hazal Türesan
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