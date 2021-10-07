Yalancılar ve Mumları 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray ve Feyyaz Duman gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinden yeni fragman yayınlandı.

YALANCILAR VE MUMLARI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşi Engin’i iki yıl önce bir kazada kaybetmiş olan Elif, eşinin hayat sigortası parasının gelmesiyle onun kaybını yeniden yaşar. Bu zorlu zamanda hayatına Şerife ile Yakup girer. Peki onların Engin’le olan gizemli bağları nedir?

Tekdüze ve heyecansız uzun ilişkilerin düşmanı ama aynı zamanda da düğün organizatörü olan Ceyda, hayatının aşkı olan babasının onu unutmaya başlamasıyla yıkılır. Herkese destek olan Ceyda’ya şimdi kim destek olacaktır?

Mükemmeliyetçi Meliha’nın kusursuz hayatı eski bir danışanının oğlu Metin’in muayenehanesine girmesiyle kararır. Meliha’nın hayatında yaptığı tek hata nelere mal olacaktır?

Herkesi mutlu etmek için yaşayan Şebnem’in son zamandaki en büyük sıkıntısı hamile kalamayarak eşi Hasan’ı mutlu edememektir. Şebnem sonunda kimin mutluluğunu seçecektir: Sevdiklerinin mi kendinin mi?

Birbirlerinin her zaman yanında olan bu dört kız arkadaşı ise birbirleri için en düşünülemeyecek şeyi yapmaya ne sürükleyecektir?



