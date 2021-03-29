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Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Yalçın Dümer’in kızı…

29.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu olan Yalçın Dümer, babasının desteğiyle Şehir Tiyatrolarına girdi. Tiyatro ile haşır neşir olan Yalçın Dümer, Asılacak Kadın filminde Müjde Ar ile birlikte oynayarak adını duyurdu.

Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Yalçın Dümer’in kızı…

Bize Nasıl Kıydınız? sinema filminde ise Fatma Belgen ile birlikte oynayan Yalçın Dümer, ardından sunuculuk yapmaya başladı. Yakın zaman önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızına olan hasretini dile getiren Yalçın Dümer, 3 senedir kızını görmediğini ve onu çok özlediğini açıklamıştı.

YALÇIN DÜMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965’te İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Yalçın Dümer, konservatuar öğrencisiyken babasından izin alarak Şehir Tiyatrolarına girdi.

1986’da yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun üstlendiği "Asılacak Kadın" adındaki sinema filminde Müjde Ar ile beraber oynayan Yalçın Dümer, 1994’te senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun kaleme aldığı, ”Bize Nasıl Kıydınız" sinema filminde Fatma Belgen ile beraber oynama fırsatı elde etti.

Sinema, televizyon oyunculuğunun arkasından, sunuculuk kariyerine merhaba diyen Yalçın Dümer, ilk başta ''İşte Müzik, İşte Eğlence’' programını sunmaya başladı. Ebru Cündübeyoğlu ile beraber ''Çalar Saat'', sonrasında ise ''Sabah Şekerleri'' programları sunan Yalçın Dümer, Kanal D ekranlarında "Televole" programının sunuculuğunu üstlendi.

1998’de "Yaşama Hakkı" adındaki sinema filminde Erol Taş, Filiz Taçbaş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaşan Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. 1993’te sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile dünya evine giren Yalçın Dümer, 27 Mayıs 1995’te boşandı.

Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Yalçın Dümer’in kızı

Bu evlilikten Merve isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Yalçın Dümer, Ağustos 1998’de şarkıcı Esra Balamir’de evlendi.

Yalçın Dümer, Esra Balamir’le 1999’da boşandı.


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Müjde Ar
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