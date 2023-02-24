Yalı Çapkını 21. BÖLÜM tek parça İZLE! Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm kesintisiz izle

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Uzun zamandır yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi bu akşam 21. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Yalı Çapkını'nda bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Dizide; Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşırken, Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yaparak herkesi şaşırtacak...

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YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir.

Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur.

Seyran ise

kendinden beklenmeyen bir hamle yapar.

Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.



