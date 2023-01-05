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Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu set öncesi yakalanınca...

05.01.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin başrollerinden Afra Saraçoğlu hem özel hayatı hem de dizideki karakteriyle gündemde. Dizinin kilit sahnelerinin üst üste sızdırılmasından sonra güzel oyuncu sete giderken gazetecilerle karşılaşınca bakın ne oldu.

Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu set öncesi yakalanınca...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını son bölümde Seyran ve Ferit'in yalıya dönüyor. Yeni bölümde, Ferit'in Sultan'la görülmesi ve sonrasında babası ve yengesini görmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını'nın fragmanı kadar dizide oynayan oyuncular da sosyal medyada gündemde.

Son dönem 4 yıllık sevgilisiyle ayrıldığı için dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu, set hazırlığında yakalandı. Oyuncunun, özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi seti alarma geçirdi.

Son dönemde diziden sahnelerin sızmasıyla da gündemde olan güzel oyuncu Harbiye'de setine doğru giderken karşısında gazetecileri bulunca set ekibi görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti.
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SET ÇALIŞANLARI GERİLDİ

Kendisine eşlik eden görevlilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı Saraçoğlu, hızlı adımlarla yakındaki bir binaya girdi.

Bu sırada basın mensupları ile set çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

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Afra Saraçoğlu için bu kadar çaba gösterilmesi sosyal medyada da 'Gereksiz' bulundu.

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