Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın, 19 Mayıs akşamı yayınlanan 33. bölümünde Fuat'ın ölümü izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Dizi sosyal medyada uzun süre çok konuşuldu. Yalı Çapkını Fuat Korhan öldü mü? Doğukan Polat Yalı Çapkını'ndan neden ayrıldı? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI FUAT KORHAN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümünde Ferit, Seyran, Suna ve Abidin'in yanına giden Asuman ve Fuat dönüşte trafik kazası geçirdi. Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.

Sosyal medyada; "Ferit hep kendini suçlayacak", "Bitirdi beni bu sahne", "Fuat'sız olmaz", "Ay yok dayanamıyorum izlemeye içim kaldırmıyor" ve "Kalbim parça parça oldu" gibi yorumlar yapıldı.

OĞUKAN POLAT KİMDİR?

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha sonra Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşamış; Kadim Dostum, Kurtlar Vadisi Pusu, Yağmurdan Kaçarken, Canımın İçi, Şahin ve Çetesi, Mucize, Nefes Vatan Sağolsun, Hükümet Kadın 2, Çanakkale 1915, Türk Pasaportu ve Kaybedenler Kulübü gibi yapımlarda rol almıştır.

