Yalı Çapkını Gülgün Gözde Kansu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gözde Kansu Yalı Çapkını'ndaki performansıyla gündem oldu

Yalı Çapkını Gülgün adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Gözde Kansu gösterdiği performansla izleyicilerden tam not aldı. Yalı Çapkını Pelo ile ilgili söyledikleriyle izleyiciyi oldukça etkiledi. Bölüm sonrası Gözde Kansu'nun kim olduğu merak edildi. Oyuncu dizide, Ferit'in annesi, Seyran'ın kayınvalidesini canlandırıyor. Peki Yalı Çapkını Gülgün Gözde Kansu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 İzmir doğumludur. Gözde Kansu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle yaşamıştır. 2007 yılında Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Nimet karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

Haylaz Babam, Yeter Anne, Kurşun Yarası, Canım Annem, Cemile, Mürüvvetsiz Mürüvvet, Al Yazmalım, Ankara'nın Dikmeni, İçerde, Dudaktan Kalbe, Aşk Üçgeni, Issız Adam ve Kutsal Bir Gün, gibi birçok dizi ve filmde rol alan Gözde Kansu, 2013 yılının Ekim ayında Atv'de yayınlanan “Veliaht” yarışmasında sunuculuk yaparken giydiği dekolte kıyafeti, bakan Hüseyin Çelik’in beğenmemesi yüzünden işinden olmuştu. Daha sonra da Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eyşan karakterine hayat vermiştir. Son olarak kendisini Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın annesi Gülgün olarak izlemekteyiz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDEKİ SÖZLERİ OLAY OLDU

Gözde Kansu, Star TV'nin başarılı projelerinden biri olan Yalı Çapkını'nda Seyran'ın kayınvalidesi Gülgün karakterini canlandırıyor. Son bölümde Ferit'in vazgeçemediği eski sevgilisi Pelo için söyledikleriyle gündeme geldi.

Gülgün Pelo için '' Bunun Seyran'la ne ilgisi var? Asıl Pelin'in yüzsüzlüğü. Biraz gururu olsa evli bir adamla görüşmez. Ama nerede insanlarda o haya?'' sözleriyle izleyiciden büyük beğeni topladı. Bu performansıyla Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

