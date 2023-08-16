Yalı Çapkını'nda yer yerinden oynayacak! Kadroya bomba bir isim daha

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

İkinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam eden "Yalı Çapkını" dizisinde son olarak senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenen "Yalı Çapkını"na Binnur Kaya dahil oldu. Kaya, dizide Halis Korhan'ın İngiltere'deki kızı "Nükhet" karakterine hayat verecek.

Yalı Çapkını ilk sezonda Pelin'in annesi Zerrin, Halis Korhan'la görüştüğünde kızı Nükhet ile arkadaş olduğunu ve ona selam getirdiğini söylemişti.



