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Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı eski haliyle gündem oldu! O programa katılıp ağda yaptırmış!

09.01.2024 17:33 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını dizisi gerek oyuncuları gerekse sahneleriyle sık sık gündeme geliyor. Yalı Çapkını'nda Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı'nın eski hali sosyal medyada gündem oldu. Arıcı, bir zamanlar yarışmaya katılıp ağda yaptırmış. Ünlü oyuncunun o halleri yeniden gündeme geldi.

Yalı Çapkını dizisi hem konusuyla hem iddialı sahneleriyle son döneme damga vuruyor. Fenomen olan Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Abidin rolüne hayat veren Mustafa Ersin Arıcı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sağ kolu olarak tanıdığımız ve Suna ile yaşadığı aşkla dikkat çeken, sevdiğimiz bir karakter Abidin.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.

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Araba kazanmak için yarışan Arıcı yarışmada bomba anlar yaşadı. "Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti.

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Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Yalı Çapkını'nın Abidin'i zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun eski halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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