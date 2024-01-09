Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı eski haliyle gündem oldu! O programa katılıp ağda yaptırmış!

Yalı Çapkını dizisi hem konusuyla hem iddialı sahneleriyle son döneme damga vuruyor. Fenomen olan Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Abidin rolüne hayat veren Mustafa Ersin Arıcı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sağ kolu olarak tanıdığımız ve Suna ile yaşadığı aşkla dikkat çeken, sevdiğimiz bir karakter Abidin.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.

Araba kazanmak için yarışan Arıcı yarışmada bomba anlar yaşadı. "Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti.

Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Yalı Çapkını'nın Abidin'i zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun eski halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.