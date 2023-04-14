MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Asuman'ı dekolteli pozuyla büyüledi! "Tam bir Barbie bebek"

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı dekolteli pozuyla büyüledi! "Tam bir Barbie bebek"

14.04.2023 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Asuman karakterine Öznur Serçeler hayat veriyor. Güzelliği ile dikkat çeken Serçeler sütyensiz pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı dekolteli pozuyla büyüledi! "Tam bir Barbie bebek"

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Asuman karakterine ünlü oyuncu Öznur Serçeler hayat veriyor. Duru güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Serçeler sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlar ile adeta takipçilerini büyüledi.

öznur-serçeler

35 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğraflarına takipçileri "Su gibisin", "Çok güzelsin", "Tam bir barbie bebek", "Çok duru bir güzellik" yorumlarında bulundu.

yalı-çapkını-asuman

Kayseri doğumlu olan Serçeler, ilk olarak Mersin Üniversitesi'nde müzik eğitimine başladı. Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitimini sürdürdü.

öznur-serçeler-sütyensiz

Merhamet, Hayat Devam Ediyor, Aşkın Kanunu dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Dolunay dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

yalı-çapkını-asuman-sütyensiz-poz

Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Leyla karakterine hayat verdi. Öznur Serçeler'in rol aldığı yapımlar arasında Recep İvedik ve Şahraman da bulunuyor.

öznur

öznur1

İlginizi Çekebilir

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

 Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

 Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

 Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

 Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

 Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

 Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Bir ömür kullanabileceğiniz Samsonite çantalar

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Bir ömür kullanabileceğiniz Samsonite çantalar

 Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek! İşte en iyi sneaker modelleri

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek! İşte en iyi sneaker modelleri

 Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

 Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle büyülediTulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle büyüledi
Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan ettiGöğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Öznur Serçeler yalı çapkını Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri tekindor erçel

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! 'Türkiye'ye almayacağız'

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! 'Türkiye'ye almayacağız'

Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao olay oldu...

Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao olay oldu...

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.