Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu itirafı! "Afra ile samimiyetimiz..."

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında yer alan Mert Ramazan Demir’in, Kubilay Aka ile kavga ettiği haberi gündemde yer almıştı. Kavganın nedeninin Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmasından rahatsız olan Kubilay Aka'nın ''Herkes hareketlerine dikkat edecek'' sözleri olduğu iddia edilmişti. Mert Ramazan Demir açıklamasında "Evet, öyle bir öyle bir şey oldu" dedi ve Afra Saraçoğlu ile samimiyetlerinin yeni olmadığını açıkladı.

"EVET ÖYLE BİR ŞEY OLDU"

TV 100’e konuşan Demir, “Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim.” dedi.

"AFRA İLE SAMİMİYETİMİZ YENİ DEĞİL"

Demir açıklamasına “Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız… Saçma sapan bir yere gitti mevzu…

Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok” sözleri ile devam etti.



