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Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun çantasının fiyatı ağızları açık bıraktı! Duyanlar inanamadı

20.10.2023 17:30 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde dizideki rol arkadaşı Öznur Serçeler'in rol aldığı bir müzikali izlemeye giden Saraçoğlu'nun spor tarzı dikkat çekmişti. Güzel oyuncunun çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu Seyran karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Afra Saraçoğlu 2

Geçtiğimiz günlerde dizideki rol arkadaşı Öznur Serçeler'in rol aldığı bir müzikali izlemeye giden Saraçoğlu'nun spor tarzı dikkat çekmişti. Spor ayakkabı ve jean kombini yapan güzel oyuncunun çantasının fiyatı ortaya çıktı.

afra çantası

Kahverengi bir trençkot giyen Saraçoğlu, kombinini trençkotuyla aynı renkteki çantasıyla tamamladı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre güzel oyuncunun bu çantasının fiyatı tam tamına 73 bin 950 TL.

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