Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun çantasının fiyatı ağızları açık bıraktı! Duyanlar inanamadı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu Seyran karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde dizideki rol arkadaşı Öznur Serçeler'in rol aldığı bir müzikali izlemeye giden Saraçoğlu'nun spor tarzı dikkat çekmişti. Spor ayakkabı ve jean kombini yapan güzel oyuncunun çantasının fiyatı ortaya çıktı.

Kahverengi bir trençkot giyen Saraçoğlu, kombinini trençkotuyla aynı renkteki çantasıyla tamamladı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre güzel oyuncunun bu çantasının fiyatı tam tamına 73 bin 950 TL.





