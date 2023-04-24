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Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'in kızı da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

24.04.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakterine hayat veren Şerif Sezer'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğun ortaya çıktı. Hattuç Hala'nın kızını meğer herkes tanıyormuş...

Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'in kızı da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Hattuç Hala karakteriyle büyük beğeni toplayan Şerif Sezer'in kızının kim olduğunu duyanlar şoke oldu.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Suna (Beril Pozam) karakterlerinin halası Hattuç'u canlandıran Sezer'in kızı da kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

Deniz Arna 1

Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü tamamladı.

Deniz Arna 2

Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül oya dizisinde annesiyle birlikte rol aldı.

Deniz Arna 3

2017 senesinde reklamcı Devrim Erdoğan'la evlenen Arna'nın bir de kızı var.

Deniz Arna kızı

Arna, annesi Şeref Sezer ile de sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

deniz arma annemsi

deniz arma annesi 2

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