Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un oğullarını görenler çok şaşırdı! “Çocuklar kopyanız gibi”

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda Emre Altuğ da yer alıyor. Ünlü oyuncu dizide Orhan karakterine hayat veriyor. Çağla Şıkel ile olan evliliğinden iki oğlu bulunan Altuğ’un çocukları gündem oldu.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 yılında evlenen Emre Altuğ çifti 2015 yılında boşanmıştı. 54 yaşına sahneden giren Emre Altuğ’a bu evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu olan Kuzey ve Güney doğum günü sürprizi yaptı.

Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Evlatların ‘Sevenler Ayrılmaz’ tanıtım gecesinde doğum günüm olması sebebiyle yaptıkları sürpriz ziyaret” notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Çocuklar kopyanız gibi", "Babaları gibi yakışıklılar", "Süper bir babasın", "Maşallah" yorumlarında bulundular.

1990 yılından itibaren çeşitli albümler çıkaran Emre Altuğ, müzisyenliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı. 1993 yılında rol aldığı Tersine Dünya filmiyle kamera karşısına geçen Emre Altuğ'un rol aldığı yapımlar arasında Tatlı Hayat, Kırmızı Oda, Sihirli Annem, Umutsuz Ev Kadınları ve Güldür Güldür de bulunuyor.