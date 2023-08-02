Yalı Çapkını'nın yıldızları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşk iddialarını reddetmişti! Kafaları karıştıran paylaşım geldi

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Emre Altuğ ve Gözde Kansu evli bir çifti canlandırıyor. Daha önce isimleri aşk iddialarına karışan ancak reddeden Emre Altuğ ve Gözde Kansu beraber gittikleri tatilden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü düşünülen Yalı Çapkını'nın yıldızları Emre Altuğ ve Gözde Kansu arkadaş olduklarını ifade ederek aşk dedikodularını yalanladı.

PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI

Emre Altuğ, Gözde Kansu ile tatil pozunu "yakaladı ya" notu ile paylaşınca ikilinin hayranlarının dikkatini çekti.

Paylaşımda Emre Altuğ 'sus' işareti yaparken Gözde Kansu ise neşeli tavırlar sergilerken görüldü.

Gözde Kansu'da bu paylaşımı kendi sayfasına ekledi ve esprili bir dille yanıt vererek, "Bu fotoğrafı İfakat'in koridoruna asacağım" şeklinde yazdı.

İkilinin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Altuğ ile Kansu'nun birlikte tatile çıkmasının ardından ikilinin aşk yaşadığı yönünde yorumlarda bulundu.



