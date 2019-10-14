'Yalnız Başına' Simge…

Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Prens & Prenses, Yankı, Ben Bazen, Öpücem, Aşkın Olayım gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bu yaz yenilerini ekleyen Simge, Ozan Doğulu‘nun 130 BPM serisinin yenisi, “Kreşendo” albümünden yorumladığı “Ne Zamandır?" ardından sözü Onurr müziğinde Onurr ile beraber kendisine ait olan “As Bayrakları” müzikseverlerin karşısındaydı şimdi de ‘Ben Bazen’ adını verdiği albümünde yer alan sözü, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'a ait ‘Yalnız Başına‘ şarkısına New York sokaklarında Seçkin Süngüç yönetiminde klip çekti.

Son yıllarda yaptığı şarkılarla milyonların kalbini fetheden ve müzik eleştirmenlerine göre Demet Akalın, Hande Yener, Gülşen'den oluşan “Büyükler Ligi” ne adını yazdıran Simge, konser maratonuna da devam ediyor…



