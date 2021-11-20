Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler? Yalnız Kurt dizisi konusu nedir, ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarında yakın süreçte yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinden ilk fragman geldi. Merakla takip edilen dizide Cihan Ünal, Deniz Evin ve Damla Colbay gibi isimler rol alıyor. Peki Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İlk fragmanıyla izleyiciyi etkilemeyi başaran ve dikkat çeken dizi Golyat’a karşı verilen nefes kesici mücadeleyi anlatıyor. Yalnız Kurt dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı ancak tarih duyurusu geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz. Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Kürşat Alnıaçık,

Cihan Ünal,

Damla Colbay,

Hasan Deniz Yaran,

Murat Han,

Polat Bilgin,

Deniz Evin.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başarılı yapımcı Osman Sınav’ın yeni projesi Yalnız Kurt’un yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor. Dizide senaryoyu ise Alper Erze ve Murat Koca kaleme alıyor. Yalnız Kurt dizisi önceki dönemlerde darbeleri, cinayetleri anarşi ve terör olaylarını ele alarak Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak.

Ayrıca toplumsal kırılmaların ışığında iyiler ve kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları Yalnız Kurt dizisi ile ekranlara taşınacak.

