Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Yalnız Kurt dizisi 1. bölüm fragmanı

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Yalnız Kurt, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt'un 1. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kurtlar Vadisi dizisinin ilk yapımcısı ve yönetmeni olan Osman Sınav imzası taşıyan dizide, başrollerde ise Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin yer alıyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi belli oldu.



Yalnız Kurt, ilk bölümüyle 28 Ocak 2022 Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.



