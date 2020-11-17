HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

17.11.2020 11:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 yabancı uyruklu kadın ile 9 çete üyesi, adliyeye sevk edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği fuhuş çetesini teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu cumartesi günü çete üyelerinin yakalanmasına yönelik Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de 8 otel ve 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aydın'da izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandıAydın'da izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, birçok dijital materyale el koyuldu. Fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 yabancı uyruklu kadın da emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 34 kişi, adliyeye sevk edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

İtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi

Korona vakalarının arttığı ilçede kaymakam ve belediye başkanından videolu mesaj

Vakalar artışa geçti, kaymakam ve başkan videolu mesajla uyardı

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

AK Partili Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

Ömer Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Endişe verici

Yer: İstanbul! Sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

Görüntüler tepki topladı! Pantolonunu sıyırıp...

Görüntüler çok konuşulmuştu! 'Korona hastalarının yoğunluğu' iddialarıyla ilgili açıklama

Çok konuşulan 'korona yoğunluğu' görüntüleriyle ilgili açıklama

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.