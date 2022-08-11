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Yamyamlık fantezileriyle gündemdeydi! Armie Hammer’ın ses kayıtları ortaya çıktı

11.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li oyuncu Armie Hammer cinsel fetişizm ve yamyalık fantezileriyle gündem olmuştu. Birçok kadına cinsel içerikli ve yamyamlık fantezileri içeren mesajlar attığı iddialarıyla gündeme gelen Armie Hammer’ın belgeselinde, mesajlar ve ses kayıtları da yer alıyor.

Yamyamlık fantezileriyle gündemdeydi! Armie Hammer’ın ses kayıtları ortaya çıktı

Call Me By Your Name adlı yapımla ününe ün katan ABD’li oyuncu Armie Hammer kadınlara cinsel içerikli ve yamyamlık fantezileri içerek mesajlar attığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hammer hakkında bir belgesel hazırlandı. Variety’nin haberine göre, aile geçmişinde birden fazla katliam ve insan öldürme vakaları olduğu biliniyor.

Oyuncunun hayatını ve aile geçmişini konu alan belgeselin ilk fragmanı da yayınlandı. Discovery+'nın üç bölüm halinde sunucağı “House of Hammer” adlı belgeselde, oyuncuya yöneltilen suçlamalar mevcut.

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MESAJLAR DA İFŞA EDİLDİ

Hammer tarafından tacize uğradıklarını belirten iki kadın, kendilerine gönderilen mesajları ve ses kayıtlarını paylaştı. Oyuncunun yamyamlık fantezileri ve cinsel fetişizm içeren mesajları belgeselde detaylı bir şekilde veriliyor.

Ekran Alıntısı

FANTEZİSİNİ MESAJ ATMIŞ

Oyuncunun mesajların birinde “Birini gece vakti halka açık bir yere bağlayıp bu şekilde sevgilerini ve bağlılıklarını kanıtlaması üzerine bir fantezim var” dediği görülüyor. Ayrıca “Sen benimsin. Duyuyor musun? Sana sahibim artık. Ne zaman yemek yiyeceğine, uyuyacağına ben karar vereceğim” dediği mesajlar da ortaya çıktı.

Hammer’ın attığı bir mesajda “Yüzde 100 yamyamım. Seni yemek istiyorum” dediği görülüyor.

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