HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Tabutları yan yana defnedildi, helallik alınmadı

Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Tabutları yan yana defnedildi, helallik alınmadı

12.11.2024 19:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Selçuk ilçesinden dün akşam kahreden haber geldi. Evde tek başlarına olduğu sırada çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş, gözyaşlarıyla içinde toprağa verildi. Kardeşlerin tabutları yan yana sıralandı. Namazı kıldıran imam, çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.

Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Tabutları yan yana defnedildi, helallik alınmadı

Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin, evde çıkan yangın sonucu ölmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu.

Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan’ın, çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği, bu sırada elektrik sobasının devrildiği ve yangının bu şekilde çıktığı öğrenilmişti.

AW327856_01

EN ACI VEDA: TABUTLARI YAN YANA KONULDU!

5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu.
5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı.

AW327856_03

İMAM HELALLİK ALDIRMADI!

Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı. Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, hastanede bulunan ve gözaltında olan anne Melisa Akcan'ın ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzmir Selçuk
En Çok Okunan Haberler
Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Yer: Beyoğlu! Ahmet Necdet Sezer'in torunu, arkadaşını korumak için silahın önüne atladı!

Yer: Beyoğlu! Ahmet Necdet Sezer'in torunu, arkadaşını korumak için silahın önüne atladı!

‘Artık sadece bir hastalık değil, ölümcül bir salgın’

‘Artık sadece bir hastalık değil, ölümcül bir salgın’

'Tosuncuk' cezaevinde adeta başkası olmuş!

'Tosuncuk' cezaevinde adeta başkası olmuş!

Kar yağışı, kuvvetli sağanak, soğuk hava… Bu tarihe dikkat!

Kar yağışı, kuvvetli sağanak, soğuk hava… Bu tarihe dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.