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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

10.04.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yangına giden itfaiye aracı buzlanma sebebiyle yoldan çıktı, 2’si ağır 5 itfaiye eri yaralandı.

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Feci kaza Sivas Karaçayır köyü mevkiinde meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 5 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Bir köyde yangın ihbarı alan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri itfaiye aracıyla, karaçayır mevkiine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2’si ağır 5 itfaiye eri yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yeri adeta savaş alanına dönerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yangın
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