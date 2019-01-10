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Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

Yara ve yanık izlerinin tedavisinde farklı teknikler kullanılır. Her izin farklı geçmişi olduğunu unutmamak, tedavinin de kişiye göre seçilmesine özen göstermek sürecin başarılı olması açısından çok önemli. Konuyla ilgili bilgi veren Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, yanık ve yara izleri tedavisinde kullanılan teknikleri aşama aşama anlattı.

Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

Yanık izlerine bağlı olarak meydana gelen yara izlerinin tedavisinde yanık derecesi son derece mühim. Yüzeysel yanıklarda bölgede kendi kendine iyileşme meydana gelebilirken iki ve üçüncü derece yanıkların iyileşme sürecinde renk farklılıkları ortaya çıkabilir. Ayrıca bölgede kabarıklıklar da meydana gelebilir.

CİLT SOYMA

Kimyasal peeling uygulamaları ile yüzeysel yara izlerine rahatlıkla müdahale edilebilir. Yara bölgesinin soyulmasını sağlayacak kimyasal peeling uygulamaları sonrasında soyulan derinin yerine yenisi gelir ve iyileşme sağlanır. Bu sayede yara ve yanık izi tedavi edilebilir.

DERMABRAZYON

Yanık ve yarı izlerinin tedavisinde bölgenin kimyasal ile değil de fiziksel olarak soyulması işlemine ‘dermabrazyon’ adı verilir. Tıraşlama ya da törpüleme teknikleri ile bölgedeki yaralı doku temizlenir ve cildin kendi kendine iyileşerek düzelmesi sağlanır.

MİKROFAT

Yağ dokusunun önemli bir kök hücre kaynağı olduğunun ortaya çıkması ile birlikte yağ doku enjeksiyonun farklı alanlarda tedavilerde kullanılmaya başlandı.

Mikrofat uygulaması ile yapılan yağ dokusu ile kök hücre enjeksiyonu sayesinde derinin kalitesi artırılır. Bu uygulama sonrasında derinin esnekliği artarken bölgede bulunan renk farklılıkları da azalır. Ayrıca bu uygulama bölgedeki damarlanmayı arttırarak bölgenin iyileşmesini sağlar.

LAZER TEDAVİSİ

Lazer ile estetik uygulamalar günümüzde oldukça popüler ve etkili medikal estetik uygulamaları arasında yer alır. Lazer uygulamalarının farklı dalga boylarından yararlanarak yara izlerinin tedavi edilmesi mümkün.

Bu uygulamada bölgede hasar oluşturulur ve hasarın düzeltilmesi için vücudun kendi kendine yenilemesi ile izlerde büyük bir iyileşme sağlanır.

CERRAHİ MÜDAHALE

Yara izinin cerrahi yöntemlerle çıkarılması ve bölgenin yeniden dikilmesi ile bölgedeki sorun tamamen ortadan kaldırılır. Bu işlem esnasında bölgede iz bırakmamak için uygun olan dikiş malzemeleri kullanılır.

Cerrahi müdahale ile yara izi tedavisinde bir diğer yöntem de yaranın yönünü değiştirmek ve görünüş olarak çok daha az göz önünde olması sağlanır. Bu sayede kişinin estetik açıdan çok daha rahat hissetmesi gerçekleştirilir.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
Yanık yara izi

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