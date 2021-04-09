Ünlü şirket geliştirdi! Tsunamiye bağlı su baskınlarını tahmin ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric'in MAISART teknolojisini kullanan bu yapay zeka teknolojisi, bir tsunamiyi algıladıktan sonra saniyeler içinde isabetli tahminler üreterek kıyı bölgelerindeki olası afetleri önlemek için tahliye planlarının hızla hayata geçirilmesi konusunda destek sunacak.

SANİYELER İÇİNDE TAHMİN EDİYOR

MAISART, bir tsunami tespit edildikten hemen sonra su baskını derinliğini yüksek bir isabet oranıyla tahmin ediyor. Yapay zeka teknolojisi ayrıca; depremin merkezi, fay oynamalarının derecesi ve yönü gibi verilere ilişkin simülasyonları kullanarak tsunami hızı ve su baskını derinlikleri arasındaki ilişkiyi öğreniyor. Yaklaşık 1 metrelik hata payıyla su baskını derinliklerini isabetli bir şekilde tahmin ediyor.

Tahmin, tsunami hızı ve yönünün radar tarafından tespit edilmesinden sonra saniyeler içinde yapılıyor.

AFETLERİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Açıklamaya göre, hızlı tahmin sayesinde tahliyelerin daha hızlı bir şekilde planlanarak hayata geçirilmesinin desteklenmesi sonucu, afetlerin önüne geçilmesi veya azaltılması mümkün olacak.

(AA)

