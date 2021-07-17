Yaprak dökümü sürüyor! Çok Güzel Hareketler 2’den bir oyuncu daha ayrıldı

Birçok oyuncusunu kaybeden ve bu sebeple biteceği iddialarıyla gündeme gelen Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde bir ayrılık daha yaşandı.

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan geldi. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurdu.

Ekiple ünlenen Eda Nur Hancı da projeden ayrıldığını açıkladı.

Hancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*'İki gözümün çiçeği; sen ki çocukluğum, hayalim, kaderin bana oynadığı en güzel hareket...Yaşamadığım duyguları yaşattın, hiç gülmediğim kadar güldürdün, çok sınadın, çok eğittin, çok besledin. Şimdi yolun sonu. Ama bu son belki de başka mutlulukların başlangıcı. Değişmeyecek tek şeyse, buranın hep yuvam kalacağı. Başta; bana bu şansı veren, hem oyunculuğu hem hayatı öğreten Ustama, her düştüğümde elimden tutup kaldıran değerli yöneticilerime, geldiği gibi enerjisiyle bizi harika idare eden canımız Eser Yenenler'e, ailem olan can arkadaşlarıma, vızır vızır çalışan ekibe, kısaca başından sonuna emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ederim. Her gülüşmemiz, her çalışmamız, döktüğümüz her ter aklımın kalbimin en güzel köşesinde. Onlar bana bu hayatın en güzel hediyeleri.

Hepsi için binlerce şükür. Bu, içerisinde koca bir iyi ki barındıran vedadır; ben gidiyorum, kalın sağlıcakla.' *





