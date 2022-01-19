Yapsanız dert yapmasanız dert! Gaz sancısına ne iyi gelir? Bunları bileseniz iyi olur

Gaz çıkarma rahatsız edici olsa da vücudun sağlıklı işeyişi için olmazsa olmaz eylemlerinden biridir. Sağlıklı insanlar günde yaklaşık 14 kez gaz çıkarma eğilimindedir. Ancak bu her zaman düzgün bir şekilde gerçekleşmez. Sindirim sisteminin günlük işleyişinin normal bir parçası olan gaz çıkarma, düzgün bir şekilde yapılmadığında kişiye rahatsızlık verir.

GAZ ÇIKARMA SÜRECİ NASIL OLUŞUR?

Gaz, kalın bağırsakta yaşayan bakterilerin belirli yiyecekleri parçaladığında oluşur. Örneğin; karbonhidratların parçalanması daha uzun sürebilir ve genellikle tam olarak sindirilmeden kalın bağırsağa ulaşır. Daha sonra hava kabarcıkları üreten ve gaz olarak çıkan bir fermantasyon sürecinden geçebilirler.

Hava yutmak, sindirim sistemine girdiği ve her zamanki gibi kolayca geçmekte zorlandığı için şişkinliğe de neden olabilir. Gıda intoleransları, laktoz intoleransları gibi durumlar gaz sorunlarına da neden olabilir.

Genellikle bu, herhangi bir tedaviye gerek kalmadan düzelir, ancak herhangi bir semptomu hafifletmek için deneyebileceğiniz birkaç yöntem var.

PROBİYOTİK ALIN

Probiyotik, gazı azaltan ve aşırı gazın neden olduğu mide rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olabilir. Tüm probiyotikler herkeste aynı etkiyi yaratmasa da yararlı olduğu da su götürmez bir gerçek.

EGZERSİZ YAPMAK

Egzersizin şişkinlik hissini azalttığı kanıtlanmıştır. Hareket ettiğinizde bağırsaklarınız sindirim sistemi yoluyla daha hızlı gaz çıkarmanız için yardımcı olur. Sırt üstü yatıp bacaklarınızı kaldırarak bisiklet çevirme hareketi yapmak ve yemeklerden sonra yürüyüş yapmak gaz çıkarma sürecini hızlandırır. Ayrıca bazı yoga pozisyonları ve çömelme pozisyonu da gaz çıkarma sürecinde sindirim sisteminize kolaylık sağlayacaktır.

NANE YAĞI

Bazı çalışmalar nane yağının kabızlık, şişkinlik ve aşırı gaz hissini giderebileceğini ortaya koymuştur. Bunun nedeni, nanenin antispazmodik özelliklere sahip olmasıdır. 2014 yılında yayınlanan bir çalışma, nane yağı alanların mide ağrılarında gerçek bir iyileşme gördüğünü buldu. Yemekten bir saat önce içebilir veya yemekten sonra nane çayı içerek süreci hızlandırabilirsiniz.

SICAK TUTMA

Gazın neden olduğu mide ağrısının üstesinden gelmek için sıcak su yastığı kullanabilirsiniz. O bölgeyi sıcak tutmak, vücudunuzun ağrı reseptörlerini devre dışı bırakan ısı reseptörlerinin açılmasına yardımcı olur.

BAHARATLAR

Uzmanlar iltihap ve şişkinlikle mücadele etmek için otlar ve baharatların kullanılmasını tavsiye ediyor. Kakule, kimyon, rezene, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlar gaz çıkarma sürecine ve gaz çıkaramama sonucu oluşan mide ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Bu baharatları yiyeceklere ekleyebilir veya bitki çayı olarak tüketebilirsiniz.

