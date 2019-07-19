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Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2019 02:30 | Son Güncelleme

Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da izleyiciyle buluşan Kanal D’nin günlük dizisi Yaralı Kuşlar, hikayesi ile olduğu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. Yaralı Kuşlar’ın sevilen karakterlerinden Cemil’i canlandıran Emre Çaltılı aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik de yapıyor.

Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!

Yazıp yönettiği "Hayatta Olmaz" filmiyle dünya festivallerine konuk olan Çaltılı; “Dışarıdan bakıldığında en keyiflisi ve kolayı oyunculuk mesleği gibi görünür, oysa diğerleri daha çok matematik işiyken, oyunculuk o matematiği ortaya koyan yapımcı, senarist ve yönetmenin ne istediğini algılayıp, kendince yorumlayıp, o karakteri ifade etme biçimidir. Sette en önemli şey bence kendinizi ekibe ve yönetmeninize teslim etmektir" dedi.

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Yaralı Kuşlar dizisi yeni bölümleri ile hafta içi her gün 17.15'te Kanal D’de..

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Emre Çaltılı Yaralı Kuşlar yaralı kuşlar cemil

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