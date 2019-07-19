Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!

Yazıp yönettiği "Hayatta Olmaz" filmiyle dünya festivallerine konuk olan Çaltılı; “Dışarıdan bakıldığında en keyiflisi ve kolayı oyunculuk mesleği gibi görünür, oysa diğerleri daha çok matematik işiyken, oyunculuk o matematiği ortaya koyan yapımcı, senarist ve yönetmenin ne istediğini algılayıp, kendince yorumlayıp, o karakteri ifade etme biçimidir. Sette en önemli şey bence kendinizi ekibe ve yönetmeninize teslim etmektir" dedi.

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