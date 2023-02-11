HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yardım kamyonunun önünü kesip tehdit etmişlerdi! Şoför o anları anlattı... 'İkna ettim'

Yardım kamyonunun önünü kesip tehdit etmişlerdi! Şoför o anları anlattı... 'İkna ettim'

11.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yardım seferberliği sürerken, istenmeyen olaylar da yaşandı. Burdur'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren kamyonun önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Kamyonu yağmalamaya çalışanları ikna ederek, yolun açılmasını sağlayan şoför Onur Hoşafçı o anları anlatarak, "Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim" dedi.

Yardım kamyonunun önünü kesip tehdit etmişlerdi! Şoför o anları anlattı... 'İkna ettim'

Burdur Belediyesi'nin organizasyonu ile salı gecesi deprem bölgesine yardım malzemesi götürmek için yola çıkan Onur Hoşafçı (35) yönetimindeki kamyon, Hatay yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Kamyonun ilerlediği yolu otomobille kapatıp, geçişini engelleyen kimliği belirsiz kişiler şoförü tehdit etti. Kamyondaki yardım malzemelerini kendilerine vermesini isteyen kişilere, parasını cebinden ödediği mazot parasıyla 850 kilometre yol kat ettiğini belirten Hoşafçı, ikna ederek, yolu açmalarını sağladı. Daha sonra güzergahına devam eden Hoşafçı, yardım malzemelerini Hatay Expo Merkezi'ne götürdü.

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan... Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...
Ömer Çelik çok net ifadelerle uyardı: Son derece acımasız olacağız! Ömer Çelik çok net ifadelerle uyardı: Son derece acımasız olacağız!

'İKNA ETTİM'

Onur Hoşafçı, "Hatay'da Expo Merkezi'ne gitmemi söylediler. Nereden gideceğimi bilmediğim için bana yol tarif ettiler. Yolda başıma talihsiz olay geldi. Keşke olmasaydı. Çok üzüldüm. Yolumu kesenlere, 'İhtiyaçlarını diğer arabadan almışsın' dedim. Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim."

Bu sırada yolculukta Hoşafçı'nın yanında yer alan yakını, yaşananları telefon kamerasına kaydetti.

ww

'GÖZLERİMİZ ŞİŞENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ'

Yardım malzemeleri götürmek için gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istediğini anlatan Hoşafçı, "Bir daha gideceğim. Bu yarayı sarana kadar gideceğiz. Haber bekliyorum. Japonya'dan gelenler yardım için bizim ambulansımıza yol açıyor. Biz de Türk milleti olarak elimizden geleni yapacağız. Gözlerimiz şişene kadar çalışacağız. İnsanlara yardım edeceğiz. Lütfen oraya gönderilen yardım malzemeleri arasında boş tüp olmasın. Topuklu ayakkabı, yırtık pantolon göndermesinler. Kendi giymeyeceğinizi, göndermeyin. Yardım yapıyorsak hakkıyla yapalım" ifadelerini kullandı.

Hatay'a yardım malzemesi götürdükten sonra 1 gün orada kaldığına değinen Hoşafçı, yardımların toplandığı merkezde iş makinesi kullanarak çalışanlara destek verdiğini sözlerine ekledi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'
Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!
Anahtar Kelimeler:
deprem kamyon

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.