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Yargı 10. son bölüm fragmanı yayınlandı! "Cinayet gecesi Yekta ile birlikte olduğunuzu biliyorum"

18.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi son bölümüne, Engin’in tutuklanması ve Avukat Ceylin’in Savcı Ilgaz’a vedasi damga vurmuştu.

Yargı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Metin, Ilgaz ve Ceylin’in evlendiğini öğreniyor. Ilgaz ise Pars’a cinayet gecesi Yekta’yla birlikte olduğunu bildiğini söylüyor.

Kanal D’de, her Pazar akşamı izleyiciyi sürükleyici bir hikayenin parçası yapan ‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda Ilgaz ile Ceylin arasında çekişme tekrar başlarken Metin, Ilgaz ile Ceylin’in evlilik cüzdanını bularak ikilinin büyük sırrını öğreniyor.

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Engin’in, İnci’nin katili olduğunu öğrenen Gül’ün bunca zaman haksızlık yaptığı kızı Ceylin’in karşısına çıktığı anlar merakla beklenirken, Pars’ın cinayet gecesi Yekta’yla olduğunu öğrenen Ilgaz, Pars’la yüzleşiyor. Metin’in Merdan’a yönelttiği “Cesedi sen mi aldın?” sorusu ise ‘Yargı’nın yeni bölümünde cevap bulacak.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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