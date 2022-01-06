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Yargı 15. bölümden 2. fragman yayınlandı! Ilgaz, cezaevine giren Ceylin'i kurtaracak mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

06.01.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, ekranlara verdiği iki haftalık aranın ardından izleyicisiyle buluşacak. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın merakla beklenen 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yargı'da Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin tutuklanıyor ve cezaevine giriyor. Ilgaz ise sevdiği kadını kurtarmanın peşine düşüyor. Engin'in akıbeti ise büyük bir olarak çözülmeyi bekliyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi iki hafta izleyicilerden uzak kaldı. Yargı'nın 15. bölümü, 9 Ocak 2022 Pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Yargı yeni bölümde llgaz, Ceylin'i kurtarmak için seferber oluyor.

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CEYLİN CEZAEVİNE GİRİYOR

Yargı'nın 15. bölümünde Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanıyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırıyor. Hala şokun etkisinde olan Ceylin'i ise Ilgaz onu sevdiğini söyleyerek kendine getiriyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.

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Yargı yeni bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin’i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

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Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar.

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Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

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Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık.

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Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

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Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.

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Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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