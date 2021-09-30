Yargı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ceylin'le ben ilgileniyorum"

Yargı 3. bölümden yeni fragman yayınlandı. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı.

Ilgaz'ın, kardeşinin katilini bulmak için büyük bir savaş veren Ceylin'e ''Biz ikimiz el ele vereceğiz, bize bu acıyı yaşatanı bulacağız!'' dedikten hemen sonra sarılması ikilinin birbirine yakınlaşmaya başladını gösterir nitelikteydi.

Yargı dizisinin son fragmanında dikkat çeken anlardan bir diğeri ise Savcı Pars’ın Ilgaz’a, “Ceylin’le mesafeni koru, ben ilgileniyorum” sözleri oldu.

YARGI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arabada bulunan fotoğraf ortalığı karıştırıyor. Ceylin'in kardeşi İnci ile Ilgaz'ın babası Metin'in samimi fotoğrafı sonrası olay arapsaçına dönüyor.

Ceylin, Ilgaz'a sert tepki verirken kafası karışan Ilgaz soluğu babasının yanında alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Ilgaz, babası Metin'e fotoğraftaki durumu soruyor.

Yargı yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!



