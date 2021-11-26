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Yargı dizisi 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin'den Ilgaz'a aşk itirafı

26.11.2021 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 11. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni bölümünde Ceylin sonunda hissettiklerini Ilgaz'a söylüyor. Gözyaşlarına boğulan Ceylin'in Ilgaz'a itirafları dikkat çekiyor. Ceylin'in "Ben varım Ilgaz, korkamazsan korkmam" sözleri dikkat çekiyor.

Yargı dizisi 11. yeni bölümüyle 28 Kasım Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yargı dizisi yeni bölümde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Yargı yeni bölüm fragmanında, kaçmaktan çok yorulan Ceylin, duygularına yenik düşerek hissettiklerini Ilgaz'a açıklıyor. Ilgaz'ın yanında olacağını söyleyen Ceylin nasıl bir cevapla karşılaşacak?

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin’in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz’la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır.

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Ilgaz’ın Ceylin’e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir.

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Engin’in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir.

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Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar.

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Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır. Metin bir yandan Çınar’ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan’la mücadele eder.

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Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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