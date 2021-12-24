MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisi 15. bölümde Ceylin cezaevine giriyor! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yargı dizisi 15. bölümde Ceylin cezaevine giriyor! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

24.12.2021 03:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, ekranlara iki hafta ara veriyor. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yapım şirketi Ay Yapım'dan yapılan açıklamada "Kısa bir sağlık arası veriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Yargı'nın merakla beklenen 15. bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ceylin tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi iki hafta izleyicilerden uzak kalacak. Yargı'nın 26 Aralık Pazar ekrana gelmesi beklenen 15. bölümü, 9 Ocak 2022'de yayınlanacak.

DİZİYE SAĞLIK ARASI!

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın açıklamasında "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" ifadeleri yer aldı.

ay22

CEYLİN CEZAEVİNE GİRİYOR

Yargı'nın 15. bölümünde Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanıyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırıyor. Hala şokun etkisinde olan Ceylin'i ise Ilgaz onu sevdiğini söyleyerek kendine getiriyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.

yargı2

Yargı yeni bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin’i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

61bc43f7ebc83019946ea3ae

Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar.

61bc4425ebc83019946ea3d4

Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

61bc43f7ebc83019946ea3b7

Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık.

61bc43f7ebc83019946ea3c6
Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

61bc43f7ebc83019946ea3bb

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.

61bc43f7ebc83019946ea3be

Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer!Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dövizdeki düşüş etiketlere yansıyacak mı? Bakan Nebati'den açıklama

Dövizdeki düşüş etiketlere yansıyacak mı? Bakan Nebati'den açıklama

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol!

Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.