Yargı dizisi 15. bölümde Ceylin cezaevine giriyor! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi iki hafta izleyicilerden uzak kalacak. Yargı'nın 26 Aralık Pazar ekrana gelmesi beklenen 15. bölümü, 9 Ocak 2022'de yayınlanacak.

DİZİYE SAĞLIK ARASI!

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın açıklamasında "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" ifadeleri yer aldı.

CEYLİN CEZAEVİNE GİRİYOR

Yargı'nın 15. bölümünde Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanıyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırıyor. Hala şokun etkisinde olan Ceylin'i ise Ilgaz onu sevdiğini söyleyerek kendine getiriyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.

Yargı yeni bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin’i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar.

Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık.



Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.

Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

