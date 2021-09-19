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Yargı dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Yargı dizisi gerçek bir hayattan mı uyarlandı?

19.09.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinde olan Yargı, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı ve popüler isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. İşte merak edilenler...

Yargı dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Yargı dizisi gerçek bir hayattan mı uyarlandı?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Savcı Ilgaz ile Pınar Deniz'in canlandırdığı Avukat Ceylin'in hayatlarının kesişmesinden sonra meydana gelen olaylar işleniyor. Söz konusu dizi oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yargı dizisinin başka bir filmden veya kitaptan uyarlama olup olmadığı bilinmiyor. Dizinin uyarlama olmadığı iddia ediliyor. Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor.

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Savcı Ilgaz dürüstlüğüyle bilinen, kuralların dışına asla çıkmayan biridir. Avukat Ceylin ise hukuk okuduğu zamanlarda babasına yapılan haksızlık sonucunda hapse girmesine isyan etmiş, kurallara uymayan ve doğruları için elinden gelen her şeyi yapacak kadar gözü kara bir kadındır. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz ile Avukat Ceylin'in yollarının kesişmesinden sonra yaşanacaklar işlenir.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Kaan Urgancıoğlu,
  • Pınar Deniz,
  • Hüseyin Avni Danyal,
  • Uğur Polat,
  • Mehmet Yılmaz Ak,
  • Zeyno Eracar,
  • Ali Seçkiner Alıcı,
  • Başak Gümülcinelioğlu,
  • Uğur Aslan,
  • Pınar Çağlar Gençtürk,
  • Onur Özaydın,
  • Ece Yüksel,
  • Özlem Çakar,
  • Arda Anarat,
  • Onur Durmaz,
  • Zeynep Atılgan,
  • Beren Nur Karadiş
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Kanal D Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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