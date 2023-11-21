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  4. Yargı dizisine Uluslararası Emmy Ödülü! Pınar Deniz sade tarzıyla mest etti

Yargı dizisine Uluslararası Emmy Ödülü! Pınar Deniz sade tarzıyla mest etti

21.11.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu dizi Yargı da ödül alarak ülkemizi gururlandırdı.

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, ew York Hilton Midtown Otel'de düzenlendi. Törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

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Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

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Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

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Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti. Güzel oyuncu sade tarzıyla hayranlarını da mest etti.


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