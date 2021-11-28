Yargı dizisinin savcısı Pars Seçkin kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

Sema Ergenekon tarafından yazılan, Ali Bilgin tarafından yönetilen dram dizisi Yargı her hafta pazar günleri yayınlanıyor ve sosyal medyada gündem oluyor. Yargı dizisinde savcı rolü ile boy gösteren Mehmet Yılmaz Ak hakkında detaylar merak konusu oldu. Mehmet Yılmaz Ak birden fazla sinema ve dizi projesinde yer aldı. İşte detaylar...

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

8 Şubat 1986 Diyarbakır, Türkiye doğumlu Mehmet Yılmaz Ak 35 yaşındadır. Türk oyuncu ve oyun yazarı olan Mehmet Yılmaz Ak ilk oyunculuk deneyimini ' Ben De Özledim' dizisi ile edindi. Yargı'nın sevilen oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde eğitim gördü. Ak, 2008'de Beşinci Basamak adlı oyunu yazdı ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülüne layık görüldü.

Mehmet Yılmaz Ak 2020'de Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde 'Mazhar Aslan' rolüne hayat verdi. 2019'da Netflix'te yayınlanan, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Hakan: Muhafız dizisinde ise Tekin rolü ile boy gösterdi. İçerde dizisinde 'Yaşar', Çukur dizisinde 'Ersoy', Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde 'Arman Pandikyan' rolünü canlandırdı. Öte yandan Kırık Kalpler Bankası sinema filminde 'Serkan', Peri Ağzı Olmayan Kız filminde ise ' Kemal' rolünü oynadı.

Mehmet Yılmaz Ak Instagram'da, 'mehmetyilmazak' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Ünlü oyuncunun Instagram'da 119 bin takipçisi bulunuyor.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Urgancıoğlu: Savcı Ilgaz Kaya

Pınar Deniz: Avukat Ceylin Erguvan Kaya

Arda Anarat: Çınar Kaya

Onur Özaydın: Osman Yılmaz

Mehmet Yılmaz Ak: Savcı Pars Seçkin

Onur Durmaz: Engin Tilmen

Başak Gümülcinelioğlu: Hâkim Neva Seçkin

Beren Nur Karadiş: Defne Kaya

Nilgün Türksever: Laçin Tilmen

Ayşenil Şamlıoğlu: Şahver Yengi

Özlem Çakar: Makbule Kaya

Nergis Öztürk: Seda Tilmen

Hüseyin Avni Danyal: Başkomiser Metin Kaya

Uğur Polat: Avukat Yekta Tilmen

Cezmi Baskın: Merdan Kaya

Zeynep Atılgan: Parla Yılmaz

Uğur Aslan: Komiser Eren Duman

Ece Yüksel: İnci Erguvan

Zeyno Eracar: Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı: Zafer Erguvan

Pınar Çağlar Gençtürk: Aylin Erguvan Yılmaz





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