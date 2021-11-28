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Yargı dizisinin savcısı Pars Seçkin kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

28.11.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Eylül 2021'de yayınlanmaya başlayan, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi fenomen dizilerden biri haline geldi. Dizinin oyuncuları da bir o kadar konuşuluyor. Bunlardan birisi de Yargı'nın savcısı Pars Seçkin'e hayat veren Mehmet Yılmaz Ak oldu. İşte detaylar...

Yargı dizisinin savcısı Pars Seçkin kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

Sema Ergenekon tarafından yazılan, Ali Bilgin tarafından yönetilen dram dizisi Yargı her hafta pazar günleri yayınlanıyor ve sosyal medyada gündem oluyor. Yargı dizisinde savcı rolü ile boy gösteren Mehmet Yılmaz Ak hakkında detaylar merak konusu oldu. Mehmet Yılmaz Ak birden fazla sinema ve dizi projesinde yer aldı. İşte detaylar...

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

8 Şubat 1986 Diyarbakır, Türkiye doğumlu Mehmet Yılmaz Ak 35 yaşındadır. Türk oyuncu ve oyun yazarı olan Mehmet Yılmaz Ak ilk oyunculuk deneyimini ' Ben De Özledim' dizisi ile edindi. Yargı'nın sevilen oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde eğitim gördü. Ak, 2008'de Beşinci Basamak adlı oyunu yazdı ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülüne layık görüldü.

Yargı dizisinin savcısı Pars Seçkin kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Yılmaz Ak 2020'de Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde 'Mazhar Aslan' rolüne hayat verdi. 2019'da Netflix'te yayınlanan, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Hakan: Muhafız dizisinde ise Tekin rolü ile boy gösterdi. İçerde dizisinde 'Yaşar', Çukur dizisinde 'Ersoy', Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde 'Arman Pandikyan' rolünü canlandırdı. Öte yandan Kırık Kalpler Bankası sinema filminde 'Serkan', Peri Ağzı Olmayan Kız filminde ise ' Kemal' rolünü oynadı.

Mehmet Yılmaz Ak Instagram'da, 'mehmetyilmazak' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Ünlü oyuncunun Instagram'da 119 bin takipçisi bulunuyor.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kaan Urgancıoğlu: Savcı Ilgaz Kaya
  • Pınar Deniz: Avukat Ceylin Erguvan Kaya
  • Arda Anarat: Çınar Kaya
  • Onur Özaydın: Osman Yılmaz
  • Mehmet Yılmaz Ak: Savcı Pars Seçkin
  • Onur Durmaz: Engin Tilmen
  • Başak Gümülcinelioğlu: Hâkim Neva Seçkin
  • Beren Nur Karadiş: Defne Kaya
  • Nilgün Türksever: Laçin Tilmen
  • Ayşenil Şamlıoğlu: Şahver Yengi
  • Özlem Çakar: Makbule Kaya
  • Nergis Öztürk: Seda Tilmen
  • Hüseyin Avni Danyal: Başkomiser Metin Kaya
  • Uğur Polat: Avukat Yekta Tilmen
  • Cezmi Baskın: Merdan Kaya
  • Zeynep Atılgan: Parla Yılmaz
  • Uğur Aslan: Komiser Eren Duman
  • Ece Yüksel: İnci Erguvan
  • Zeyno Eracar: Gül Erguvan
  • Ali Seçkiner Alıcı: Zafer Erguvan
  • Pınar Çağlar Gençtürk: Aylin Erguvan Yılmaz


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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