Yargı dizisinin yakışıklı savcısı Kaan Urgancıoğlu, eski haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi!

Son dönemlerde Yargı ve Aşk 101 dizileriyle adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu, 2002 yılından beri ekran macerasını sürdürüyor. Magazin aleminden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Urgancıoğlu, yalnızca işleriyle gündeme gelmek istiyor.

Henüz 2000’li yılların başında genç kızların kalbini fetheden Kaan Urgancıoğlu’nun daha önce yer aldığı projeleri duyanlar hayrete düşüyor.

Mesleğinde 20 yılı deviren Kaan Urgancıoğlu, 2021 yılında da ekranların en çok aranılan yüzlerinden biri...

Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa okuyan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama alanında yüksek lisans yaptı. Ardından New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Kadir Has Üniversitesi'ndeki Tiyatro hocalarından Çetin Sarıkartal ile tanıştıktan sonra oyunculuğa ağırlık veren Urgancıoğlu, daha ilk projesinde ekranlarda başrol olarak yer almıştı...

Kaan Urgancıoğlu, 2002 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Karaoğlan dizisinde Karaoğlan karakterine hayat verdi.

Bu proje çok uzun soluklu olmadı ancak Urgancıoğlu yine aynı kanalda başlayan Kampüsistan dizisi için başrol teklifi aldı. Kendisini günümüze kadar getiren popülerliğini ise bu projeyle elde etti.

Ardından pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu, ikinci çıkışını 2015 yılında başrollerini Neslihan Atagül ve Burak Özçivit’le paylaştığı Kara Sevda dizisiyle yaşadı.

2017 yılında final yapan dizinin ardından bir süre sessizliğe bürünen oyuncu, seyirci karşısına bu defa dijital bir platformda yer alan Aşk 101 dizisi ile çıktı. Şimdilerde Aşk 101 dizisindeki partneri Pınar Deniz ile Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da fırtınalar estiriyor...