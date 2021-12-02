Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

Yargı dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla beğeni topladı. Deniz, paylaşımına ''Yaz gelsin' storylerini başlatıyorum o zaman' notunu düştü.
Vatanım Sensin dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Deniz, Aşk 101 dizisiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.
Aşk 101'deki partneri Kaan Urgancıoğlu ile yeniden kamera karşısına geçen güzel, Yargı dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun, Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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