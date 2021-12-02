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  4. Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

02.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

Yargı dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla beğeni topladı. Deniz, paylaşımına ''Yaz gelsin' storylerini başlatıyorum o zaman' notunu düştü.

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

Vatanım Sensin dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Deniz, Aşk 101 dizisiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

Aşk 101'deki partneri Kaan Urgancıoğlu ile yeniden kamera karşısına geçen güzel, Yargı dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun, Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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